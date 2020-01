Australische premier uitgejouwd bij bezoek aan door bosbranden getroffen dorp (video)

De Australische premier Scott Morrison is donderdag in allerijl vertrokken na een ontmoeting met de bewoners van Cobargo, een dorp in het zuidoosten van New South Wales. Het dorp werd eerder deze week zwaar getroffen door de bosbranden. Op beelden die de ronde doen op sociale media is te zien hoe Morrison de hand van een vrouw grijpt, zodat ze hem toch de hand drukt. Dat melden Australische media. "Rot op", roepen de kwade bewoners naar Morrison.

De vrouw wier hand Morrison probeerde te schudden, zei hem dat alleen te willen doen als hij meer geld zou vrijmaken voor de brandweer. Op nog andere beelden wordt hij nageroepen dat hij geen stemmen uit Cobargo moet verwachten. Anderen roepen dat hij moet terugkeren naar Kirribilli, de buitenwijk van Sydney waar een van de residenties van de premier zich bevindt. Maandagavond kwamen een landbouwer en zijn zoon in Cobargo om door de bosbranden. Op de beelden is ook te zien dat de bevolking het Morrison kwalijk neemt dat de hulp van de regering te traag Cobargo bereikte. 'Dit is niet eerlijk', citeert het Australische 9News een van de bewoners. 'We worden totaal vergeten hier. Elke keer dat deze streek brandt of overstroomt, krijgen wij niets.' 'You're not welcome!': Australian prime minister heckled by furious residents during visit pic.twitter.com/cfNCFn9q8e — The Independent (@Independent) January 2, 2020 Cobargo is een van de zwaarst getroffen plaatsen in New South Wales. De hele hoofdstraat ging op in vlammen. Na zijn ontmoeting met enkele buurtbewoners werd Morrison naar een wachtende auto geleid, terwijl buurtbewoners hun afkeuring voor Morrisons beleid verder laten blijken. Na afloop zei Morrison te begrijpen waarom de mensen van Cobargo zo kwaad zijn. 'En dat is waarom ik vandaag ter plaatse ging, om het met mijn eigen ogen te zien, om troost te bieden.'