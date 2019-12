Meer doen in de strijd tegen klimaatverandering zou 'roekeloos' kunnen zijn voor de economie. Dat heeft de Australische premier Scott Morrison verklaard.

De Australische premier Scott Morrison wordt bekritiseerd omdat hij te weinig onderneemt tegen de bosbranden die het land al wekenlang teisteren.

Die bosbranden zijn dit jaar uitzonderlijk vroeg gestart, sinds oktober. Oorzaak is onder meer de droogte waarmee het oosten van het land al twee jaar kampt.

Morrison is een verdediger van de Australische mijnindustrie. Driekwart van de Australische koolindustrie wordt geëxporteerd. Die export is jaarlijks goed voor zo'n 67 miljard Australische dollar (ongeveer 42 miljard euro). 'We zullen geen roekeloze doelstellingen omarmen en de traditionele industrieën verlaten waardoor Australische banen zouden verdwijnen, zonder dat het een betekenisvolle impact zou hebben op het wereldwijde klimaat', schrijft Morrison in een artikel dat maandag is gepubliceerd in de krant Daily Telegraph.

Hij erkent dat er nood is aan 'echte actie tegen de klimaatverandering' op alle niveaus, maar stelt dat 'het gewoon niet waar' is dat de bosbranden in het land zouden zijn voorkomen als het land zijn klimaatdoelstellingen had verhoogd. Zijn vicepremier en de leider van de National Party Michael McCormack had Morrison maandag nog opgeroepen om meer te doen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Hoewel de Australische uitstoot stijgt, stelt de regering dat ze nog steeds kan voldoen aan haar verplichtingen onder het klimaatakkoord van Parijs.