Twee Chinese marineschepen bevonden zich donderdag voor de noordelijke kust van Australië, toen vanop een van hen een laser gericht werd op een Australisch bewakingsvliegtuig. 'Dit had levens in gevaar kunnen brengen', zo bevestigde het Australische ministerie van Defensie. 'Ik kan dit niet anders zien dan een daad van intimidatie', aldus premier Scott Morrison. De premier noemde de daad 'ongerechtvaardigd en niet geprovoceerd'. De Australische minister van Defensie ging nog een stap verder en noemde het een 'erg agressieve daad'. 'Ik denk dat de Chinese regering hoopt dat niemand over deze agressieve daden van intimidatie praat', zei hij zondag op televisiezender Sky News. De Chinese autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de Australische beschuldigingen.