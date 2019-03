Australische politie voert huiszoekingen uit voor onderzoek naar Christchurch-aanslag

De woningen bevinden zich in de staat New South Wales, in de steden Sandy Beach en Lawrence. Die liggen in de buurt van Grafton, waar de Australische hoofdverdachte Brenton Tarrant (28) is opgegroeid. De voorbije tien jaar heeft hij wel in het buitenland doorgebracht.

'Het belangrijkste doel is om formeel elementen te verzamelen die de Nieuw-Zeelandse politie kan helpen in haar onderzoek', zegt de Australische politie in een persbericht. Meer details worden er niet gegeven.

De Australische politie zegt dat de familie van Brenton Tarrant 'de politie blijft helpen in haar onderzoek'. Niets doet vermoeden dat er 'huidige of imminente dreiging' is.

Brenton Tarrant, een zelfverklaarde fascist en racist, is opgegroeid in Grafton. De voorbije tien jaar reisde hij regelmatig naar het buitenland. De voorbije jaren woonde hij in het Nieuw-Zeelandse Dunedin, driehonderd kilometer ten zuidwesten van Christchurch.