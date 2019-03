Australische kardinaal George Pell krijgt zes jaar cel wegens kindermisbruik

Eerder raakte al bekend dat Pell, de gewezen nummer drie van het Vaticaan, schuldig werd bevonden aan seksuele agressie en vier andere zedenmisdrijven tegen twee koorjongens, jonger dan 14 jaar. De feiten werden gepleegd in de sacristie van de Saint Patrick's Cathedral in Melbourne in de jaren negentig.

De rechter in Melbourne verklaarde voor zijn uitspraak rekening gehouden te hebben met het afschuwelijke karakter van de misdaden, maar ook met de gevorderde leeftijd van de 77-jarige prelaat en zijn 'voor de rest onberispelijke levenswandel'. Pell riskeerde een maximumstraf van vijftig jaar cel. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en liet al weten in beroep te zullen gaan tegen zijn veroordeling.

Pell is de hoogste functionaris van de katholieke kerk die aan pedofilie schuldig is bevonden. Het Vaticaan heeft hem al afgezet als prefect van het Secretariaat voor Economie.

De opzienbarende zaak deed wereldwijd heel wat stof opwaaien, maar in Australië mocht lange tijd niet over de procedure worden bericht. Tijdens een eerste proces in september tegen de Australische kardinaal kon de jury niet tot een beslissing komen. Op een nieuw proces op 11 december werd hij wel schuldig verklaard, maar de rechtbank van Melbourne beval toen een publicatieverbod, waarbij alle media verboden werd om over de zaak te publiceren. Doel was om de jury te beschermen tijdens een tweede proces waarin kardinaal Pell aanvankelijk ook moest berecht worden voor andere vermoedelijke feiten.

Het parket besliste uiteindelijk om af te zien van die tweede reeks van vervolgingen. Als gevolg daarvan verviel de verplichte black-out van Australische media over de eerste zaak en konden ze berichten over het vonnis.