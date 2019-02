Australische kardinaal, de nummer drie van het Vaticaan, schuldig aan pedofilie

De 77-jarige kardinaal is schuldig bevonden aan seksuele agressie en 4 andere zedenmisdrijven tegen 2 koorjongens, die op het moment van de feiten niet ouder waren dan 13 jaar. De feiten werden gepleegd in de sacristie van de Saint Patrick's Cathedral in Melbourne in de jaren 90.

Pell had de beschuldigingen eerst ontkend. De jury kon niet tot een beslissing komen tijdens het eerste proces in september. Op een nieuw proces op 11 december werd hij wel schuldig verklaard. Maar de rechtbank van Melbourne beval een publicatieverbod, waarbij alle media verboden werd om over de zaak te publiceren.

Doel was om de jury te beschermen tijdens een tweede proces waarin kardinaal Pell aanvankelijk ook moest berecht worden voor andere vermoedelijke feiten. Maar het parket besliste om af te zien van die tweede reeks van vervolgingen. Als gevolg daarvan verviel de verplichte black-out van Australische media over de eerste zaak en konden ze berichten over het vonnis.

De strafmaat voor Pell ligt nog niet vast. Een nieuwe rechtbankzitting vindt woensdag plaats. De advocaten gaven al aan in beroep te willen gaan.

George Pell, die tijdelijk zijn functies neerlegde in het Vaticaan om zich te verdedigen, blijft op papier aan het hoofd staan van het Secretariaat voor de Economie van de Romeinse Curie. In die hoedanigheid is hij de nummer drie van het Vaticaan.