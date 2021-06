Honderden gedetineerden zijn dinsdag uit een Australische gevangenis geëvacueerd nadat muizen het complex waren binnengedrongen.

De beesten knaagden zich een weg door plafondpanelen en beschadigden de bedrading van de penitentiaire inrichting in de staat New South Wales.

'De gezondheid, veiligheid en het welzijn van personeel en gevangenen is onze eerste prioriteit. Dus is het belangrijk voor ons om nu te handelen en de essentiële herstelwerkzaamheden uit te voeren', aldus Peter Severin van de gevangenisdienst in de staat. Zo'n 420 gevangenen en 200 medewerkers van het Wellington Correctional Center worden tegen het einde van de maand naar andere strafinrichtingen overgebracht.

Muizen vernietigen al maandenlang gewassen van boeren en kwellen de lokale bevolking in Oost-Australië. De muizenplaag is de laatste in een reeks rampen die boeren treft. Een jarenlange droogte werd gevolgd door maanden van verwoestende bosbranden eind 2019 tot begin 2020. Daarna ging het hard regenen en dat leidde in verschillende regio's tot overstromingen.

De beesten knaagden zich een weg door plafondpanelen en beschadigden de bedrading van de penitentiaire inrichting in de staat New South Wales. 'De gezondheid, veiligheid en het welzijn van personeel en gevangenen is onze eerste prioriteit. Dus is het belangrijk voor ons om nu te handelen en de essentiële herstelwerkzaamheden uit te voeren', aldus Peter Severin van de gevangenisdienst in de staat. Zo'n 420 gevangenen en 200 medewerkers van het Wellington Correctional Center worden tegen het einde van de maand naar andere strafinrichtingen overgebracht. Muizen vernietigen al maandenlang gewassen van boeren en kwellen de lokale bevolking in Oost-Australië. De muizenplaag is de laatste in een reeks rampen die boeren treft. Een jarenlange droogte werd gevolgd door maanden van verwoestende bosbranden eind 2019 tot begin 2020. Daarna ging het hard regenen en dat leidde in verschillende regio's tot overstromingen.