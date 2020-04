Het Australische Hooggerechtshof heeft de wegens misbruik veroordeelde kardinaal George Pell dinsdag verrassend vrijgesproken. De man wordt vrijgelaten uit de gevangenis.

De 78-jarige Pell werd in maart vorig jaar veroordeeld tot zes jaar cel wegens seksueel misbruik van twee koorknapen in een kathedraal in Melbourne in het midden van de jaren negentig.

De voormalige aartsbisschop van Melbourne en Sydney was ook schatbewaarder van het Vaticaan. Hij was tegen zijn veroordeling al in beroep gegaan, bij het hooggerechtshof van de deelstaat Victoria, maar dat verwierp zijn beroep. Nu heeft het hoogste rechtsorgaan van Australië, het High Court, hem toch vrijgesproken.

