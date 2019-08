Een Australische academicus en schrijver is in China opgepakt op verdenking van spionage. Dat heeft de Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne aangekondigd. Daardoor lopen de spanningen tussen de twee landen nog verder op.

Yang Hengjun zit al acht maanden in Peking in detentie zonder punt van tenlastelegging. Volgens Payne is de man officieel opgepakt op 23 augustus. 'De gezondheid van Yang baart ons ernstige zorgen, net zoals de omstandigheden waarin hij gevangen gehouden wordt', schrijft de minister in een mededeling.

Volgens Payne heeft China geen verklaring gegeven voor de opsluiting van de man en heeft hij nooit toegang gekregen tot advocaten of heeft zijn familie hem niet kunnen bezoeken. De advocaat van Yang beweert dat de man opgepakt is voor zijn pro-democratische activiteiten. Hij is geschokt door de beschuldiging van spionage, waarop de doodstraf staat. Er is helemaal geen grond voor de beschuldigingen, verklaart Rob Stary aan het Australische persbureau AAP.

De 53-jarige Yang is een voormalige Chinese diplomaat en een gerespecteerde academicus die in 2002 een Australische staatsburger werd. Hij is een uitgesproken criticus van de Chinese Communistische Partij en met zijn blog erg bekend in China. Yang verdween in januari toen hij van New York naar Guangzhou reisde. Het duurde enkele maanden voordat China toegaf dat de autoriteiten hem hadden vastgenomen.