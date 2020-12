Australië wijzigt volkslied om Aboriginals te erkennen

De Australische regering heeft donderdag een woord van de nationale hymne gewijzigd om de rol, cultuur en geschiedenis van de Aboriginals beter te erkennen. De tweede zin van "Advance Australia Fair" - For we are young and free - is vervangen door For we are one and free. Dit heeft premier Scott Morrison bekendgemaakt.

