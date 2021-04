De Australische autoriteiten werken naar verluidt aan plannen om burgers die uit een hoogrisicogebied terugkeren een gevangenisstraf tot vijf jaar te kunnen opleggen.Voor het eerst in de geschiedenis worden gevangenisstraffen overwogen voor bewoners die terugkeren naar hun land.

Dat meldt de tv-zender 9News en het bericht wordt ook door andere Australische media bevestigd.

Op die manier zou een terugkeer uit verschillende landen, met name uit India, de facto illegaal worden gemaakt.

Volgens de zender zou de maatregel dit weekend al in werking kunnen treden. De wet zou minister van Volksgezondheid Greg Hunt toelaten alles te doen wat nodig is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Burgers die na twee weken in een risicogebied naar Australië terugkeren, zouden tot vijf jaar gevangenisstraf kunnen krijgen en geldboetes tot 66.000 Australische dollar (ongeveer 42.000 euro).

36.000 Australiërs

Australië is er dankzij strikte maatregelen tot nog toe in geslaagd om de pandemie zonder al te grote problemen te doorstaan.

Volgens de Sydney Morning Herald zijn er minstens 36.000 Australiërs op reis in hoogrisicogebied, daarvan 9000 in India. Voor hen wordt het, als de nieuwe regeling inderdaad ingaat, een misdrijf om naar hun land terug te keren. Dat zou volgens de krant voor het eerst in de geschiedenis zijn, dat het voor bewoners een misdrijf wordt om naar hun land terug te keren.

9News meldt dat de overheid zich voor de regeling zal baseren op de Biosecurity Act.

