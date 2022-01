Australië heeft de aankoop van meer dan 120 tanks en andere gepantserde voertuigen uit de Verenigde Staten bevestigd, schrijft de krant The Sydney Morning Herald maandag (lokale tijd). Met de deal is een bedrag van 3,5 miljard Australische dollar gemoeid (2,21 miljard euro).

De Australische minister van Defensie Peter Dutton zal de deal maandag bevestigen. De Amerikaanse regering keurde de mogelijke aankoop vorig jaar al goed. De toezegging om 75 M1A2-gevechtstanks te kopen geeft aan dat de Australische regering inzet op een geavanceerde vloot van gepantserde voertuigen.

De afgelopen jaren focuste het nochtans op andere grote aankopen, zoals onderzeeërs, straaljagers en langeafstandsraketten. De tanks moeten de 59 M1A1 Abrams-tanks vervangen die in 2007 werden aangekocht maar nog niet werden ingezet in gevechten.

Volgens de krant heeft Australië sinds de Vietnamoorlog geen tanks meer gebruikt in oorlogen. De eerste voertuigen worden in 2024 geleverd aan Australië en zouden in 2025 in gebruik worden genomen. Canberra wil in de komende jaren tussen 30 en 42 miljard dollar (tussen 19 en 26,5 miljard euro) aan gepansterde voertuigen uitgeven.

De recente upgrades van het Australische leger moeten volgens defensie-experts gezien worden als een reactie op de opkomst van China als militaire macht. In september sloot het land met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk het veiligheidspact AUKUS om "de veiligheid en stabiliteit in het werelddeel Azië-Pacific te garanderen".

Hoewel China niet expliciet genoemd wordt in het pact, wordt het initiatief gezien als een manier om een gezamenlijk front te vormen tegen China.

Australië had in 2016 afspraken gemaakt over de aankoop van twaalf onderzeeboten van de Franse Naval Group, een contract ter waarde van ongeveer van 31 miljard euro. Tot woede van Frankrijk kozen de Australiërs uiteindelijk, als onderdeel van AUKUS, voor nucleair aangedreven Amerikaanse onderzeeboten. Dat leidde destijds tot een diplomatiek conflict tussen Australië en de Europese Unie, die de kant van Frankrijk koos.

