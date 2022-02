De Australische regering heeft de werkzaamheden van haar ambassade in Kiev tijdelijk opgeschort omdat de vrees voor een Russische invasie toeneemt. Australië volgt daarmee het voorbeeld van Canada.

'Gezien de verslechterende veiligheidssituatie als gevolg van de opbouw van Russische troepen aan de grens met Oekraïne, heeft de regering het personeel van de Australische ambassade in Kiev laten vertrekken en de werkzaamheden van onze ambassade in Kiev tijdelijk opgeschort", zei minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne zondag in een verklaring. Payne zei dat de activiteiten van de ambassade tijdelijk verplaatst zouden worden naar de Oekraïense stad Lviv, die verder naar het westen ligt dan de hoofdstad, vlakbij de grens met Polen.

Een dag eerder was de Australische regering een van de vele die hun burgers in Oekraïne waarschuwden om het land onmiddellijk te verlaten. De VS en zijn NAVO-bondgenoten beschuldigen Rusland ervan voorbereidingen te treffen om Oekraïne binnen te vallen, een beschuldiging die Rusland afwijst.

Eerder op de dag had Canada een soortgelijk communiqué de wereld ingestuurd. 'Gezien de aanhoudende verslechtering van de veiligheidssituatie als gevolg van de opbouw van Russische troepen aan de grens met Oekraïne, zullen we onze operaties verplaatsen naar een tijdelijk kantoor in Lviv en tijdelijk de operaties op onze ambassade in Kiev, Oekraïne, opschorten', luidt het bij het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vrijdag zei de Amerikaanse regering dat ze een Russische inval in Oekraïne mogelijk acht voor het einde van de Olympische Winterspelen in China op 20 februari. In reactie op de spanningen hebben NAVO-landen troepen en materieell ingezet in medelidstaten die een grens delen met Oekraïne. Zo zijn onder meer Amerikaanse troepen gestationeerd in Roemenië en Polen.

'Gezien de verslechterende veiligheidssituatie als gevolg van de opbouw van Russische troepen aan de grens met Oekraïne, heeft de regering het personeel van de Australische ambassade in Kiev laten vertrekken en de werkzaamheden van onze ambassade in Kiev tijdelijk opgeschort", zei minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne zondag in een verklaring. Payne zei dat de activiteiten van de ambassade tijdelijk verplaatst zouden worden naar de Oekraïense stad Lviv, die verder naar het westen ligt dan de hoofdstad, vlakbij de grens met Polen. Een dag eerder was de Australische regering een van de vele die hun burgers in Oekraïne waarschuwden om het land onmiddellijk te verlaten. De VS en zijn NAVO-bondgenoten beschuldigen Rusland ervan voorbereidingen te treffen om Oekraïne binnen te vallen, een beschuldiging die Rusland afwijst.Eerder op de dag had Canada een soortgelijk communiqué de wereld ingestuurd. 'Gezien de aanhoudende verslechtering van de veiligheidssituatie als gevolg van de opbouw van Russische troepen aan de grens met Oekraïne, zullen we onze operaties verplaatsen naar een tijdelijk kantoor in Lviv en tijdelijk de operaties op onze ambassade in Kiev, Oekraïne, opschorten', luidt het bij het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken. Vrijdag zei de Amerikaanse regering dat ze een Russische inval in Oekraïne mogelijk acht voor het einde van de Olympische Winterspelen in China op 20 februari. In reactie op de spanningen hebben NAVO-landen troepen en materieell ingezet in medelidstaten die een grens delen met Oekraïne. Zo zijn onder meer Amerikaanse troepen gestationeerd in Roemenië en Polen.