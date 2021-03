De opgepakte regeringsleider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, die sinds 1 februari onder huisarrest staat, is vandaag/maandag voor de rechter verschenen. Dat gebeurt online en in goede gezondheid, zo liet haar advocaat weten.

'De zitting verloopt via videoconferentie en mijn cliënt lijkt in goede gezondheid te verkeren', zo zei advocaat Khin Maung Zaw. De 75-jarige ex-leider wordt aangeklaagd voor inbreuken op een obscure handelswet. Ze zou walkie-talkies hebben geïmporteerd en die zonder toestemming hebben gebruikt. Ook zou ze de wetgeving op de coronamaatregelen hebben overtreden. De volgende zitting zou gepland staan op 15 maart.

Aung San Suu Kyi won in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede voor het vreedzaam verzet tegen de militaire junta. Ze zat jarenlang in huisarrest maar leidde de laatste jaren, na versoepelingen, de regering. Maar op het internationale toneel kreeg ze de voorbije jaren veel kritiek wegens de onderdrukking van de Rohingya, een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische land.

