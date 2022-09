Aung San Suu Kyi krijgt nog eens drie jaar cel wegens verkiezingsfraude

De voormalige regeringsleider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, die eerder al veroordeeld werd tot 17 jaar gevangenisstraf, heeft vrijdag nog eens drie jaar cel gekregen voor verkiezingsfraude bij de verkiezingen van 2020. Dat meldt een bron aan AFP. De partij van Suu Kyi won die verkiezingen met een ruime voorsprong.

Aung San Suu Kyi werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf met dwangarbeid”, aldus de bron, die eraan toevoegde dat ze in goede gezondheid voor de rechter verscheen. De 77-jarige Aung San Suu Kyi, winnares van de Nobelprijs voor de vrede in 1991, werd gearresteerd tijdens de militaire staatsgreep van 1 februari 2021 die haar regering ten val bracht en een einde maakte aan een korte periode van democratie in het land.

Ze is sindsdien veroordeeld tot een totale gevangenisstraf van 17 jaar op basis van een groot aantal aanklachten en riskeert nog tientallen jaren meer gevangenisstraf indien ze in een proces voor een militaire rechtbank wordt veroordeeld voor andere misdrijven.