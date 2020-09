Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) is bezorgd over de voortzetting van de nucleaire activiteiten van Noord-Korea.

'De voortzetting van het nucleaire programma van de Democratische Volksrepubliek Korea vormt een flagrante schending van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en is zeer betreurenswaardig', zegt het IAEA dinsdag in een nieuw rapport.

Het agentschap van de VN, dat sinds de uitwijzing van zijn inspecteurs in april 2009 niet meer aanwezig is in Noord-Korea, heeft aanwijzingen dat Noord-Korea nog steeds verrijkt uranium produceert op de nucleaire site van Yongbyon.

Kim Jong-un herhaalde midden juni 2018 zijn engagement voor een 'volledige denuclearisering van het Koreaanse schiereiland' tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump.

Hij had dit voornemen ook al aan de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in te kennen gegeven, maar zonder kalender of modaliteiten.

