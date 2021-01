Farmaceutische bedrijf AstraZeneca heeft de Europese Commissie op de hoogte gebracht dat het na de goedkeuring door de Europese medicijnwaakhond EMA niet in staat zal zijn om onmiddellijk de beloofde lading vaccins aan de EU-landen te leveren.

Dat meldt de Duitse krant Bild op basis van bronnen in bedrijfskringen en wordt bevestigd aan Belga.

Om welke hoeveelheden het exact gaat, is nog niet geweten. 'Het bedrijf heeft bevestigd aan de lidstaten dat er een verandering in het leveringsschema is', klinkt het bij Stefan De Keersmaecker, een woordvoerder van de Europese Commissie. 'We proberen meer informatie te verzamelen en zullen dan uitgebreider communiceren.

'AstraZeneca zal aanvankelijke kleinere hoeveelheden van zijn vaccin van het coronavirus aan de Europese Unie leveren dan oorspronkelijk gepland', bevestigde een woordvoerster van het farmaceutische bedrijf vrijdag. Dat is te wijten aan een lagere productie in een vestiging 'binnen onze Europese leveringsketen', aldus de woordvoerster. Maar er zijn geen plannen om leveringen te vertragen, voegde ze eraan toe.

In meerdere tweets laat eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides toch al weten dat de Europese Commissie niet tevreden is met deze gang van zaken: 'We drongen aan op een precies leveringsschema, waarop de lidstaten hun vaccinatieprogramma konden afstemmen (...) De Europese Commissie zal bij AstraZeneca aandringen op maatregelen die de voorspelbaarheid en stabiliteit van de leveringen verhogen en op een versnelling van de distributie van de doses.'

Het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford wordt momenteel onderzocht door de Europese medicijnwaakhond EMA. Naar verwachting geeft die eind januari groen licht voor gebruik van het middel. De Europese Commissie heeft met het Brits-Zweedse farmabedrijf een contract gesloten voor de aankoop van tot 400 miljoen doses, waarvan 7,5 miljoen doses naar ons land zouden gaan.

