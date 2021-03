Er is geen enkele aanwijzing dat het coronavaccin van AstraZeneca een verhoogd risico met zich zou meebrengen op bloedklonters. Dat heeft een woordvoerder van AstraZeneca zelf donderdagavond gezegd.

'Uit een analyse van meer dan tien miljoen gegevens is er geen enkel bewijs naar voren gekomen van een verhoogd risico op longembolie of diepveneuze trombose', aldus de woordvoerder, 'niet bij bepaalde leeftijdsgroepen of een geslacht, niet voor een bepaald lot vaccins en ook niet in bepaalde landen.'

'Het aantal dergelijke voorvallen ligt zelfs lager bij gevaccineerde mensen dan je zou verwachten op basis van het aantal gevallen in de algemene bevolking', voegde de woordvoerder van het Brits-Zweedse bedrijf nog toe.

Eerder op de dag raakte bekend dat Denemarken de vaccinatie met AstraZeneca voor minstens twee weken opschort nadat er meerdere gevallen van bloedproppen waren gemeld. Er is ook melding gemaakt van een verdacht overlijden, maar een oorzakelijk verband tussen de meldingen en het AstraZeneca-vaccin werd tot hiertoe nog niet gevonden.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) zei al dat de landen het vaccin kunnen blijven gebruiken, en dat zal België ook doen. Het geneesmiddelenagentschap FAGG zei zelf ook al dat uit de tot nu beschikbare informatie blijkt dat het aantal trombo-embolische voorvallen bij gevaccineerde personen niet hoger is dan het aantal dat bij de algemene bevolking wordt waargenomen. In België werden er nog geen trombo-embolische voorvallen gemeld na inenting met het AstraZeneca-vaccin.

