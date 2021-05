Drie mannen hebben zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen die woensdag in Syrië gehouden worden. Huidig president Bashar al-Assad moet echter niet vrezen voor veel tegenstand en zal verkozen worden tot een vierde termijn van zeven jaar.

De burgeroorlog in het land duurt intussen al meer dan tien jaar. Zeven jaar geleden waren er ook al presidentsverkiezingen in het door oorlog verscheurde land. Toen haalde al-Assad het met 88 procent van de stemmen.

De twee zogenaamde tegenkandidaten zijn een oud-minister en een oppositielid dat geduld wordt door het regime in Damascus.

In totaal waren er 51 kandidaturen, maar 48 kandidaturen werden verworpen 'omdat zij niet aan de grondwettelijke en juridische vereisten voldoen'.

De oppositie noemt de stembusgang 'een maskerade'. De grootste oppositiepartij die nog in Syrië actief is, boycot de verkiezingen.

De oorlog kostte al 388.000 mensen het leven, en miljoenen mensen zijn in Syrië of daarbuiten op de vlucht voor het conflict. In het voorjaar van 2011 waren er vreedzame protesten gestart waarin democratische hervormingen geëist werden, maar die werden hardhandig neergeslaan.

Na het land in puin gelegd te hebben, wil Assad nu de man van de heropbouw zijn, met als slogan 'hoop door werk'. Met dank aan zijn bondgenoten uit Moskou, Teheran en van de Libanese Hezbollah is Assad er de afgelopen jaren in geslaagd de burgeroorlog in zijn voordeel te doen uitdraaien. Vandaag heeft hij, tegen een zware menseljke kostprijs, twee derden van het grondgebied weer in handen.

De 55-jarige Bashar al-Assad kwam in 2000 aan de macht na de dood van zijn vader Hafez al-Assad, die zelf drie decennia lang Syrië heeft bestuurd. De verkiezingen vinden plaats in de gebieden die onder controle staan van het regime. Syriërs in het buitenland kunnen op 20 mei in hun ambassade stemmen.

