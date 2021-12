Asielaanvragen in EU op hoogste niveau sinds 2016

In september zijn in de 27 EU-lidstaten, Zwitserland en Noorwegen in totaal 71.200 asielaanvragen ingediend. Dat is het hoogste cijfer sinds november 2016, zo meldt het Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO).

Archiefbeeld van de evacuatie van Afghanen in augustus 2021