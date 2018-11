Asiel voor Pakistaanse Asia Bibi is voor Didier Reynders mogelijk

Het is voor minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) perfect mogelijk dat wordt onderzocht of ons land asiel kan bieden aan Asia Bibi, de vrouw die door het hooggerechtshof in Pakistan werd vrijgesproken van godslastering. Haar advocaat is intussen naar Nederland gevlucht.