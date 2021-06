Artsen Zonder Grenzen verontwaardigd over aanval op ziekenhuis in Ituri

Artsen Zonder Grenzen (AZG) is verontwaardigd over de in haar ogen 'opzettelijke' aanval van maandag op het ziekenhuis in Boga, in de noordoostelijke Congolese provincie Ituri. De organisatie maakt zich zorgen over de gevolgen op lange termijn voor de lokale gemeenschappen.

(archiefbeeld: Artsen Zonder Grenzen) © iStock