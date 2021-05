Artsen Zonder Grenzen (AZG) zal opnieuw een boot voor zoek- en reddingsactiviteiten naar het centrale Middellandse Zeegebied sturen. Doel is om levens te redden van vluchtelingen en migranten die proberen de vaak dodelijke oversteek vanuit Libië over zee te maken. Dat maakt de ngo vandaag bekend.

Sinds 2015 werken er medische teams van Artsen Zonder Grenzen op zoek- en reddingsschepen. Elk jaar opnieuw zien ze met hun eigen ogen de tragedie die zich voor de deur van Europa afspeelt, waarbij duizenden mensen verdrinken op zee of met geweld worden teruggestuurd naar gruwelijke omstandigheden in Libië. Ditmaal chartert AZG haar eigen schip, de Geo Barents, om mensen in gevaar te redden en hen te voorzien van medische noodhulp.

'Duizenden in de steek gelaten'

'De voorbije jaren hebben Europese regeringen steeds meer afstand genomen van proactieve zoek- en reddingsacties in het centrale Middellandse Zeegebied', aldus Ellen van der Velden, manager operaties van AZG. 'Zo hebben ze mensen in gevaar niet geholpen en hebben ze opzettelijk het broodnodige werk van opsporings- en reddings-ngo's belemmerd, zo niet gecriminaliseerd. Door dit beleid zijn duizenden mannen, vrouwen en kinderen in de steek gelaten om op zee te dobberen en te verdrinken aan de zuidgrens van Europa.'

Dit jaar alleen al zijn meer dan vijfhonderd mensen omgekomen bij een poging de centrale Middellandse Zee over te steken. Ten minste 130 mensen verloren hetleven bij een vreselijke schipbreuk op 22 april. Degenen die niet op zee sterven, lopen het risico voor de Libische kust te worden onderschept door de Libische kustwacht. De meesten worden dan willekeurig opgesloten in gevaarlijke detentiecentra. Daar belanden ze in levensbedreigende situaties met risico op mishandeling, seksueel geweld, uitbuiting en zelfs de dood.

Sinds 2015 werken er medische teams van Artsen Zonder Grenzen op zoek- en reddingsschepen. Elk jaar opnieuw zien ze met hun eigen ogen de tragedie die zich voor de deur van Europa afspeelt, waarbij duizenden mensen verdrinken op zee of met geweld worden teruggestuurd naar gruwelijke omstandigheden in Libië. Ditmaal chartert AZG haar eigen schip, de Geo Barents, om mensen in gevaar te redden en hen te voorzien van medische noodhulp.'De voorbije jaren hebben Europese regeringen steeds meer afstand genomen van proactieve zoek- en reddingsacties in het centrale Middellandse Zeegebied', aldus Ellen van der Velden, manager operaties van AZG. 'Zo hebben ze mensen in gevaar niet geholpen en hebben ze opzettelijk het broodnodige werk van opsporings- en reddings-ngo's belemmerd, zo niet gecriminaliseerd. Door dit beleid zijn duizenden mannen, vrouwen en kinderen in de steek gelaten om op zee te dobberen en te verdrinken aan de zuidgrens van Europa.'Dit jaar alleen al zijn meer dan vijfhonderd mensen omgekomen bij een poging de centrale Middellandse Zee over te steken. Ten minste 130 mensen verloren hetleven bij een vreselijke schipbreuk op 22 april. Degenen die niet op zee sterven, lopen het risico voor de Libische kust te worden onderschept door de Libische kustwacht. De meesten worden dan willekeurig opgesloten in gevaarlijke detentiecentra. Daar belanden ze in levensbedreigende situaties met risico op mishandeling, seksueel geweld, uitbuiting en zelfs de dood.