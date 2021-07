Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) schort haar activiteiten op drie plaatsen in de bijzonder onrustige Ethiopische regio Tigray op. In andere delen van de regio zullen de AzG-teams 'voorzichtig doorgaan met het verlenen van hulp aan mensen in nood'. De beslissing komt er nadat op 24 juni drie AzG-medewerkers 'brutaal werden vermoord'. De ngo vraagt ook een onmiddellijk onderzoek naar de moorden, en dringt erop aan dat hulpverleners worden toegelaten om veilig hun werk te doen.

Na bijna twee weken is nog altijd niet duidelijk wie achter die moorden zit. 'De omstandigheden rond hun dood blijven onduidelijk', zegt Teresa Sancristoval van Artsen Zonder Grenzen. Het drietal, een Spaanse en twee Ethiopiërs, droeg kleding die hen als AzG-medewerkers identificeerde en ze reisden in een voertuig dat duidelijk gemarkeerd was als een voertuig van de organisatie. 'Ze werkten sinds februari 2021 in het gebied, waar ze zich uitsluitend bezighielden met medische en humanitaire activiteiten', klinkt het woensdag in een persbericht.

De moord op de hulpverleners 'is een tragisch voorbeeld van de minachting voor mensenlevens waarvan onze teams getuige zijn geweest in dit conflict', zegt Sancristoval nog. 'De niveaus van geweld tegen burgers en de wreedheden die in Tigray zijn begaan, zijn ronduit schokkend.'

De Ethiopische premier Abiy Ahmed, die in 2019 nog de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, startte in november vorig jaar een offensief tegen de opstandige regio, dat zich aankondigde als 'kort maar krachtig'. Meer dan een halfjaar later is het offensief nog aan de gang, en vorige week verloor het Ethiopische regeringsleger de controle over regiohoofdstad Mekele en riep het een eenzijdig staakt-het-vuren uit.

Twaalf hulpverleners omgebracht

Medisch personeel en hulpverleners zijn in dit conflict al vaker rechtstreekse doelwitten geweest: zeker twaalf hulpverleners zijn sinds de start van het conflict al omgebracht. 'Om Artsen Zonder Grenzen en andere hulporganisaties in Tigray en de rest van Ethiopië aanwezig te houden, moeten alle partijen in het conflict de garantie bieden dat dit werk in veiligheid kan worden uitgevoerd', zegt Sancristoval nog.

In de drie gebieden waar AzG nu haar werking opschort, hebben teams van de organisatie de afgelopen zes maanden, onder meer, aan meer dan 9.000 mensen medische noodhulp verleend, 763 levensreddende operaties uitgevoerd en meer dan 3.300 vrouwen bij hun bevalling geholpen.

Het conflict heeft een loodzware impact op de regio. Volgens de VN leven meer dan 400.000 mensen er in hongersnood en staan 1,8 miljoen mensen 'op de rand van hongersnood'.

