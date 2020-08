Artsen van het Berlijnse Charité-ziekenhuis zeggen maandag dat klinische bevindingen erop wijzen dat de Russische opposant Aleksej Navalny is vergiftigd. 'De verantwoordelijken moeten worden geïdentificeerd en ter verantwoording geroepen', aldus Merkel maandag in een verklaring, samen met haar minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas.

Die verklaring komt er kort nadat de artsen van het Berlijnse Charité-ziekenuis, waar Navalny werd opgenomen, meldden dat ze aanwijzingen van een vergiftiging hebben vastgesteld bij de politicus. De concrete substantie is nog niet geweten. Maar de eerste onderzoeken duiden op een substantie uit de actieve ingrediënten van cholestineraseremmers. Navalny krijgt daarom een behandeling met atropine.

'De uitkomst van de ziekte is onzeker' en 'in het bijzonder wat betreft het zenuwsysteem zijn in dit stadium gevolgen niet uit te sluiten', luidt het. De toestand van de patiënt is ernstig, maar niet acuut levensbedreigend, zo staat ook in een communiqué van het ziekenhuis.

De artsen die Navalny tijdens zijn hospitalisering in Siberië hebben behandeld zeggen geen sporen van cholestinerase te hebben gevonden.

Merkel eist onderzoek

'Gezien de prominente rol van Navalny in de politieke oppositie in Rusland worden de plaatselijke autoriteiten dringend opgeroepen deze daad volledig te onderzoeken', aldus Merkel en Maas. De Duitse bondskanselier en haar minister drukken verder nog de hoop uit dat Navalny kan genezen.

De naam van de Russische president Vladimir Poetin wordt in de hele verklaring niet een keer genoemd.

Als hoofd van de Europese diplomatie heeft Josep Borrell maandag op zijn beurt gevraagd dat Moskou 'zonder verwijl een onafhankelijk en transparant onderzoek naar de vergiftiging' van Navalny instelt.

