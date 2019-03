Arrestaties bij protesten en schermutselingen gele hesjes in Parijs

In Frankrijk zijn gele hesjes voor de achttiende zaterdag op rij gemobiliseerd tegen het fiscaal en sociaal beleid van de regering. Op de Champs Elysées in de hoofdstad Parijs is het al tot schermutselingen gekomen tussen de politie en betogers en zijn de eerste arrestaties verricht, zo was op nieuwszender BFMTV te zien.