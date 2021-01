Arnold Schwarzenegger, oud-gouverneur van Californië en in een vorig leven de acteur die gestalte gaf aan onder meer Terminator, ziet in de bestorming van het Capitool, eerder deze week, gelijkenissen met de pogroms op de Duitse Joden in de jaren 30.

De 73-jarige Schwarzenegger, een Republikein, roept zijn landgenoten in de videoboodschap op de verdeeldheid in het land te overwinnen. Hij schuwt de harde woorden voor uitgaand president en partijgenoot Donald Trump niet. Trump is voor Schwarzenegger de slechtste Amerikaanse president aller tijden, en heeft een staatsgreep ondernomen waarbij hij de bevolking met leugens in de waanzin leidde.

De Verenigde Staten zullen de huidige donkere tijden enkel overwinnen 'als we begrijpen wat we te verliezen hebben'. De bestorming van het Capitool vertoont volgens Schwarzenegger gelijkenissen met de Kristallnacht, in 1938, aangericht door het 'nazi-equivalent van de Proud Boys'. 'Woensdag was hier in de Verenigde Staten de dag van het gebroken glas', meent de acteur. De bende die het Capitool binnenviel brak niet enkel de vensters van het gebouw, 'maar de ideeën die wij vanzelfsprekend vonden. Ze hebben de principes waarop ons land gebouwd werd met de voeten getreden.'

Maar het heeft niet gewerkt. Onze democratie bleef overeind'.

Gewelddadige vader

In Europa, aldus Schwarzenegger, hebben we gezien hoe dergelijke zaken oncontroleerbaar worden.

Schwarzenegger werd zoals bekend in Oostenrijk geboren. Zijn vader sloot zich vrijwillig aan bij de nazistische NSDAP, enkele dagen voor Duitsland Oostenrijk annexeerde.

Schwarzenegger zegt dat hij in Oostenrijk opgroeide tussen 'gebroken mannen, die hun schuld over hun rol in het meest kwaadaardige regime in de geschiedenis wegdronken'. Ze waren niet allen 'rabiate antisemieten of nazi's. Velen liepen gewoon mee, stap voor stap'. 'Ik heb dit nooit publiek gezegd omdat het een pijnlijke herinnering is, maar mijn vader kwam een keer of twee per week dronken thuis. Hij schreeuwde, en sloeg ons, en jaagde mijn moeder schrik aan'. Mannen als zijn vader, aldus Schwarzenegger, voelden zowel 'de fysieke pijn van de granaatscherven in hun lichaam als de emotionele pijn van wat ze zagen of deden'.

'President Trump probeerde het resultaat van een verkiezing, een eerlijke verkiezing, te niet te doen. Hij probeerde een staatsgreep op te zetten door mensen te misleiden met leugens. Mijn vader en onze buren werden ook misleid met leugens, en ik weet waarheen zulke leugens leiden.'

