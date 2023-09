Armenië start militaire oefeningen met Amerikanen

Armenië start volgende week militaire oefeningen met de Verenigde Staten, om deelname aan vredesmissies te trainen. Dat meldt het Armeense ministerie van Defensie woensdag. Die oefeningen, onder de noemer Eagle Partner 2023, zijn een nieuwe aanwijzing dat Jerevan afstand probeert te nemen van Moskou, de traditionele bondgenoot.

In het conflict met buurland Azerbeidzjan beschuldigen de Armenen de Russen ervan dat de Russische vredesmissie mislukt is, door toe te laten dat de Azeri’s een weg afsluiten waardoor de bevoorrading van de betwiste regio Nagorno-Karabach onmogelijk wordt gemaakt.

Enkele dagen geleden nog beschuldigde de Armeense premier Nikol Pasjinjan Moskou ervan dat het de controle over die Lachin-corridor niet kan of wil behouden. Sinds het einde van de oorlog met Azerbeidzjan, in 2020, zouden Russische vredestroepen die belangrijke corridor moeten beveiligen. De humanitaire situatie in Nagorno-Karabach, dat in Azerbeidzjan ligt maar waar vooral Armeniërs wonen, is volgens waarnemers rampzalig.

De uitspraken van Pasjinjan kwamen hem op kritiek uit Moskou te staan, en ook over de Amerikaans-Armeense manoeuvres zijn ze niet te spreken. ‘Natuurlijk is waakzaamheid geboden’, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. ‘We gaan dit analyseren en opvolgen.’

Rusland heeft een militaire basis in Armenië, en beschouwt de verschillende Kaukasusrepublieken als zijn achtertuin. De voorbije maanden kwam het regelmatig tot schermutselingen op de grens, en bemiddelingspogingen van de Europese Unie, Verenigde Staten en Rusland draaiden voorlopig op niets uit.

De gezamenlijke oefeningen gaan door van 11 tot 20 september, en 175 Armeense en 85 Amerikaanse militairen zullen deelnemen. Washington en Jerevan willen “het interoperationele niveau verhogen” van hun troepenmachten die deelnemen aan vredesoperaties.

Bovendien is de echtgenote van Pasjinjan woensdag in Kiev voor een ontmoeting van first lady’s over humanitaire kwesties, georganiseerd door de vrouw van president Volodymyr Zelensky.