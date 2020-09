De Armeense premier Nikol Pachinian vindt het nog te vroeg om te onderhandelen over het conflict in Nagorno-Karabach met Azerbeidzjan onder auspiciën van Rusland. In de betwiste Kaukasische regio is sinds enkele dagen het geweld tussen Armeense separatisten en Azerbeidzjaanse troepen weer opgeflakkerd.

'Het is ongepast om te praten over een topontmoeting tussen Armenië, Azerbeidzjan en Rusland als er hevig wordt gevochten', verklaarde Pachinian aan de Russische media. 'Voor onderhandelingen heb je de juiste sfeer en voorwaarden nodig.' In Nagorno-Karabach, een enclave in Azerbeidzjan met een Armeense meerderheid, vinden sinds zondag hevige gevechten plaats tussen Armeense separatisten en het Azerbeidzjaanse leger. Het conflict tussen de gewezen Sovjetrepublieken sleept al jaren aan.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft Armenië en Azerbeidzjan woensdag gevraagd om militaire actie, die het leven en de gezondheid van hun burgers in het gedrang brengt, te vermijden. Volgens de rechtbank in Straatsburg is de kans groot dat bij het conflict de betwiste Kaukasische regio Nagorno-Karabach mensenrechten worden geschonden, langs beide kanten. Het hof deed die uitspraak nadat Armenië het had gevraagd Azerbeidzjan aan te manen de aanvallen op burgers en de militaire opmars in Nagorno-Karabach en in Armenië te stoppen.

De regio Nagorno-Karabach is een enclave in Armenië die in de Sovjet-Unie deel uitmaakte van de Sovjetrepubliek Azerbeidzjan. Armenië heeft de streek al lang in handen en de bevolking is overwegend Armeens, maar Azerbeidzjan wil de regio al decennia terug. In het conflict krijgt Azerbeidzjan steun van Turkije. Het gebied scheurde zich af in 1988, wat in 1992-1994 leidde tot een conflict waarbij 30.000 doden vielen. Sinds 1994 geldt een broos bestand. De huidige gevechten vormen de meest dodelijke heropflakkering van het geweld van de afgelopen jaren.

