Armenië en Azerbeidzjan hebben opnieuw een staakt-het-vuren aangekondigd voor het conflict in het betwiste Nagorno-Karabach. In de nacht van zaterdag op zondag om middernacht plaatselijke tijd (22 uur) moeten de wapens zwijgen, melden beide landen via hun ministerie van Buitenlandse Zaken. Een 'humanitair staakt-het-vuren', klinkt het.

Een week geleden was er al een wapenstilstand aangekondigd door de erfvijanden, na bemiddeling van Moskou. Maar kort na de inwerkingtreding, was het bestand al gebroken, waarvoor beide landen elkaar de schuld gaven.

Ook zaterdag is het tot nieuw geweld gekomen, met doden en gewonden tot gevolg. Maar de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov heeft zijn collega's in Bakoe en Jerevan intussen getelefoneerd en er bij hen op aangedrongen om zich te houden aan het bestand. Frankrijk laat intussen weten dat het akkoord er kwam na Franse bemiddeling, in coördinatie met Rusland en de VS.

Azerbeidzjan heeft de afgelopen tijd meerdere plaatsen in Nagorno-Karabach veroverd in het conflict met Armenië over de betwiste regio. Nagorno-Karabach, dat ongeveer 145.000 inwoners heeft, wordt gecontroleerd door Armeense strijdkrachten, maar wordt door de Verenigde Naties erkend als onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan.

Het gaat om een van de zogenaamde bevroren conflicten in het gebied van de voormalige Sovjet-Unie, net als bijvoorbeeld de twist rond de de facto onafhankelijke gebieden Transnistrië, Zuid-Ossetië of Abchazië. Al sinds de jaren negentig strijden het christelijke Armenië en het islamitische Azerbeidzjan om de controle over het gebied.

