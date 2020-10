Armenië en Azerbeidzjan zijn een staakt-het-vuren overeengekomen in de strijd om de betwiste regio Nagorno-Karabach. De wapenstilstand moet zaterdagmiddag al ingaan. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov bekendgemaakt.

Beide landen zijn al twee weken verwikkeld in zware gevechten om de omstreden regio. De buitenlandministers van Armenië en Azerbeidzjan waren vrijdag naar Moskou afgereisd voor onderhandelingen.

Dat heeft dus geleid tot een staakt-het-vuren vanaf zaterdag 12:00 uur. Dat moet toelaten om gevangenen en gesneuvelde soldaten uit te wisselen. Details moeten nog worden uitgewerkt. Beide landen engageren zich ook tot substantieel vredesoverleg onder auspiciën van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa).

Nagorno-Karabach maakte in de Sovjet-Unie deel uit van de Sovjetrepubliek Azerbeidzjan. De bevolking is overwegend Armeens en eiste er na de val van de Sovjet-Unie de onafhankelijkheid op, maar Azerbeidzjan wil de regio al decennia terug.

