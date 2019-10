Armenië bedankt VS voor stemming over genocide, Turkije sommeert VS-ambassadeur

Armenië heeft de Verenigde Staten woensdag bedankt voor de 'historische stemming' van het Huis van Afgevaardigden, dat formeel de Armeense genocide heeft erkend. Een beslissing die niet in goede aarde viel in Turkije. Uit protest tegen de erkenning heeft Ankara de Amerikaanse ambassadeur in het land David Satterfield gesommeerd, aldus het staatsnieuwsagentschap Anadolu.

Recep Tayyip Erdogan en Donald Trump