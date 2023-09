Armeense premier: gevechten in Nagorno-Karabach nemen af

De gevechten zijn verstomd in Nagorno-Karabach, de betwiste regio in de Zuidelijke Kaukasus, na het akkoord over een wapenstilstand. Dat zei de Armeense premier Nikol Pashinyan.

‘De jongste informatie die ik kreeg vanuit Nagorno-Karabach is dat de intensiteit van de gevechten is afgenomen’, zei Pashinyan woensdag. ‘We hopen dat de militaire escalatie afneemt.’

Pashinyan zei dat het belangrijkste is om de veiligheid te garanderen van Armeniërs in de regio, nadat het leger van Arbeidzjan dinsdag was opgerukt. Hij riep de Russische vredesmacht in de regio op om de veiligheid te garanderen.

Rusland geldt als beschermheer van de ex-Sovjet-republiek Armenië. Nadat de gevechten in 2020 waren opgelaaid, beloofde Rusland om de vrede te handhaven. Maar Moskou heeft soldaten nodig in Oekraïne. Veel Armeniërs voelen zich daarom aan hun lot overgelaten na de agressie van Azerbeidzjan.

Azerbeidzjan zei woensdag nog dat een bijeenkomst van de VN- Veiligheidsraad over de gevechten in Nagorno-Karabach, op vraag van Frankrijk, ‘niet noodzakelijk’ is, na de capitulatie van de Armeense separartisten. In hoofdstad Bakoe klonk het ook dat een ‘vreedzame re-integratie’ wordt nagestreefd van exclave Nagorno-Karabach en een ‘normalisering’ van de relaties met Armenië.