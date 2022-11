Arizona: Trump-favoriet verliest gouverneursrace

Kari Lake, die genoemd werd als mogelijke kandidaat-vicepresident van Donald Trump, heeft nipt de strijd om het gouverneurschap van Arizona verloren. Ze blijft, met nog 60.000 stemmen te tellen, 0,8 procent achter bij Katie Hobbs, de Democratische kandidaat. Volgens mediaspecialisten kan ze haar achterstand onmogelijk nog overbruggen.

Zoals alle voorverkiezingen in Arizona werd ook de primary voor gouverneur in de staat uitgevochten tussen Trumpianen en ‘klassieke’ Republikeinen. De uittredende gouverneur van de staat, Doug Ducey, mocht wettelijk niet meedingen voor een derde ambtstermijn. Hij ondersteunde de ‘klassieke’ Republikein. Maar de door Trump ondersteunde, telegenieke Kari Lake, haalde het in de voorverkiezingen. Zowat alle Trumpianen wonnen het in die primary, en de meesten van hen zijn intussen weggestemd ten voordele van Democraten.

Kari Lake was de laatste van de belangrijke Republikeinse kandidaten in Arizona die nog kans maakte. Ze was de beste campagnevoerster. Ze had bekendheid verworven als anker van een plaatselijk tv-station. Ze was de meest uitgesproken, de vurigste verdedigster van Donald Trump, de meest bevlogen bepleiter van diens weerlegde stelling van de gestolen verkiezingen. Ze zei ook over haar eigen race dat ze alleen kon verliezen door fraude. Ze zou het resultaat aanvaarden, zei ze aan CNN, als ze won. Tijdens de telling had ze het herhaaldelijk over duizenden telefoontjes van bezorgde kiezers die ervan uitgingen dat hun stem niet meegeteld werd.

Arizona is een staat met een gemengde Republikeinse geschiedenis, en tegelijk een groeiende Democratische aanwezigheid. In de jaren 60 was de oerconservatief en Republikeinse presidentskandidaat Barry Goldwater er het boegbeeld. Later leverde de staat een meer gematigde, maar ook excentrieke presidentskandidaat in John McCain, die het zonder succes opnam tegen Barack Obama in 2008. McCain werd, terwijl hij al doodziek was, binnen zijn partij een fervent tegenstander van Donald Trump.

Katie Hobbs, de nieuwe gouverneur. © Reuters

Trump spoelde de strekking McCain weg in de staat. Lake ging op die weg verder. Tijdens een confrontatie, beweren McCain-aanhangers, heeft ze de vertegenwoordigers van de McCain-strekking gezegd dat die wat haar betreft ‘naar de hel’ mogen gaan. Enkele van de McCain-aanhangers voerden sindsdien campagne voor de Democratische kandidaat Katie Hobbs. Lake verloor ook een aandeel van onafhankelijken aan Hobbs.

Hobbs was het tegenbeeld van Lake. Ze was als minister van binnenlandse aangelegenheden in de staat medeverantwoordelijk voor het verloop van de verkiezingen in 2020 en argumenteerde eindeloos dat die correct waren verlopen. Ze was niet goed in campagne voeren, weigerde een debat aan te gaan met haar rivale omdat ze vreesde niet tegen de woordenvloed, en de verkiezingsleugens, van Lake op te kunnen tornen.

Met Lake verliezen de Trumpianen een zoveelste verkiezing in de midterms.

Nadat weer eens ruim 70.000 stemmen waren geteld, verklaarden de media maandagnacht Hobbs tot winnaar van de race. Volgens de specialisten is het mathematisch onmogelijk dat ze haar achterstand nog goedmaakt.

Als Lake, met de nog uitstaande 60.000 stemmen, nadert tot minder dan 0,5 procent van Hobbs, komt er een automatische hertelling. Zoniet kan de campagne van Lake ook nog bezwaar aantekenen tegen het resultaat. De kans dat ze dit doet, is reëel. Hobbs heeft nog niet gezegd of ze zich in dat geval, als betrokken partij, laat vervangen als superviserende minister.