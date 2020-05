Argentinië is vrijdag in wanbetaling gegaan, het land kwam een geplande betaling van 500 miljoen dollar niet na. Een regeringsbron benadrukt evenwel dat de onderhandelingen met de schuldeisers over een schuldherschikking voortgezet worden.

'We betalen niet, maar de onderhandelingen gaan voort', klonk het. Het is de negende wanbetaling in de geschiedenis van het land. Donderdagavond had de regering al aangegeven voor de tweede keer de deadline voor een schuldherschikking te verzetten, dit keer tot 2 juni. Deze verlenging met slechts tien dagen lijkt erop te wijzen dat Argentinië en zijn schuldeisers dichtbij een akkoord zijn.

De Argentijnse regering had de deadline voor het vinden van een akkoord over de herschikking van zijn schulden eerder al eens verlengd tot 22 mei. Alles samen wil Buenos Aires voor 68 miljard dollar aan leningen herschikken, maar het voorstel hierover werd vorige maand door het grootste deel van de private schuldeisers afgewezen. Door extra tijd te kopen hoopte de Argentijnse regering een officiële wanbetaling te vermijden.

De schuldeisers gingen niet akkoord met het voorstel tot schuldherschikking, omdat er volgens hen sprake was van 'onnodige en disproportionele' verliezen. Ook het voorstel van een moratorium gedurende drie jaar, was voor de schuldeisers onaanvaardbaar. Maar de regering hield voet bij stuk en zei dat dit het verste is dat ze kan gaan.

Argentinië bevindt zich in een zware economische crisis. Het Internationaal Muntfonds (IMF) noemde de Argentijnse schuld (323 miljard dollar of meer dan 90 procent van het bbp, nvdr.) onlangs nog onhoudbaar.

