Het Argentijnse gerecht zal ex-president Mauricio Macri horen in verband met de verdwenen duikboot San Juan. De 62-jarige ex-president wordt verdacht van het bespioneren van de families van de bemanning van de onderzeeër die in 2017 zonk en waarbij 44 mensen omkwamen.

Dat kondigde de rechter aan die belast is met het onderzoek.

De duikboot verdween op 15 november 2017, met 44 bemanningsleden aan boord. Het laatste signaal werd opgevangen tussen de marinebasis in Mar del Plata en Ushuaïa, in het uiterste zuiden van het land. Rond de verdwijnen ontstonden massa's vragen en de nabestaanden probeerden antwoorden te vinden.

Het voormalige staatshoofd (2015 tot 2019) bevindt zich in de Verenigde Staten, maar zal bij zijn terugkeer in Argentinië het grondgebied niet mogen verlaten op bevel van rechter Martin Bava, die hem op 7 oktober zal horen in het kader van een vooronderzoek. 'De president was op dat moment volledig op de hoogte van het toezicht van de inlichtingendienst op de families van de bemanningsleden,' zo liet de rechter in een mededeling weten. De rechter gelastte ook gerechtelijke procedures tegen de hoofden van de inlichtingendiensten, Gustavo Arribas en Silvia Majdalani, die naar president Macri verwezen, wegens 'illegale praktijken van inlichtingendiensten' gericht tegen de families van de slachtoffers van de San Juan, die het lot van de onderzeeër trachtten te achterhalen.

