Argentijnse president Milei in nauwe schoentjes door steun aan bedenkelijke cryptomunt

De Argentijnse president Javier Milei bevindt zich in nauwe schoentjes, nadat hij op X, het voormalige Twitter, had aangeraden om te investeren in een cryptomunt. Het bleek om oplichting te gaan. De oppositie laat het er niet bij.

Vrijdag had hij president Milei op X de cryptomunt $LIBRA bejubeld. Het ‘private project’ zou gewijd zijn aan ‘het stimuleren van de groei van de Argentijnse economie door Argentijnse kleine bedrijven en ondernemers te financieren’. Een link naar het project leidde naar een website, waarop ook een van Milei’s slogans te zien was. Enkele uren later had hij de post echter al verwijderd. ‘Ik kende de details van het project niet en nadat ik die vernomen had, heb ik beslist dat ik ze niet meer wilde verspreiden’, zei hij toen. Hij zou ‘uiteraard geen enkele band’ hebben met ‘het vermeende private project’.

Volgens economisten, cryptodeskundigen en tegenstanders gaat het om ponzifraude, een soort piramidesysteem. Javier Smaldone, een informaticaspecialist en influencer die gekend is om het ontmaskeren van piramidesystemen, spreekt van een zogenaamde rug pull. Dat is een scenario in de cryptowereld waarin ontwikkelaars een project opgeven nadat ze activa hebben verzameld, waardoor deelnemers achterblijven met nutteloze tokens. Minstens 107 miljoen dollar (102 miljoen euro) zou zo zijn buitgemaakt, zegt Smaldone aan het Franse persagentschap AFP

Volgens The Kobeissi Letter, een publicatie over de globale financiële markte, waren 80 procent van de $LIBRA-activa in de handen van een kleine groep insiders voor president Milei zijn goedkeuring had uitgedrukt. Daarna steeg de waarde van de cryptomunt van een paar tienden van een dollar naar 4.978 dollar (4.742 euro). ‘Meer dan 50.000 portefeuilles’ bevatten op enkele uren tijd $LIBRA, schrijft The Kobeissi Letter op X. Vervolgens begonnen de oorspronkelijke houders te verkopen en verdienden ze miljoenen, voordat de waarde instortte.

Dat ontlokte zaterdag de woede van de oppositie. ‘Uw masker is afgevallen’, zegt de voormalige president Christina Kirchner op X. Ze noemt president Milei een ‘crypto-oplichter’ en ‘het lokaas in een digitale zwendel’. De fractie van Eenheid voor het Vaderland (UP), die peronistische partijen verbindt, in het Argentijne parlement zal maandag een verzoek tot een procedure met het oog op afzetting indienen.

Maximiliano Ferraro, parlementslid voor de centrumrechtse Burgercoalitie, zegt dat het parlement op zijn minst ‘een speciale onderzoekscommissie’ moet instellen om ‘de feiten op te helderen en de verantwoordelijken te bepalen’. Volgens Martín Lousteau van de Radicale Burgerunie (UCR) is president Milei niet aan zijn proefstuk toe. ‘Dit is de tweede keer dat de president een zwendel heeft aanbevolen. Dit was geen eenvoudige blunder’, aldus Lousteau.