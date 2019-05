Argentijnse ex-presidente Kirchner berecht voor corruptie

Cristina Kirchner, die van 2007 tot 2015 president van Argentinië was en nu kandidaat is voor het vicepresidentschap, is dinsdag in Buenos Aires op haar proces voor verduistering bij de toekenning van openbare aanbestedingen in Patagonië verschenen.

Cristina Fernandez de Kirchner, president van Argentinië

Kirchner, een 66-jarige advocate, wordt in verscheidene lopende zaken vervolgd wegens witwasoperaties, persoonlijke verrijking, geldverduistering of het aannemen van smeergeld. Heel wat van haar ministers werden in voorarrest geplaatst in deze zaken. In een ander proces zal ze samen met haar twee kinderen terechtstaan voor het witwassen van geld. Voor ze op de rechtbank van Comodoro Py aankwam, stelde de ex-presidente een 'daad van vervolging' (van president Mauricio Macri) aan de kaak, 'die alleen bedoeld is om een ex-presidente en opposante in volle kiescampagne op de beklaagdenbank te zetten'. Cristina Kirchner kondigde zaterdag aan dat ze kandidaat voor het vicepresidentschap zal zijn bij de verkiezingen van 27 oktober. Een van haar luitenants, gewezen regeringsleider Alberto Fernandez, doet een gooi naar het presidentschap. Kirchner volgde haar man Nestor Kirchner op, die president was van 2003 tot 2007. Hij stierf in 2010 aan een hartaanval. Het proces dat dinsdag begon, zou een jaar duren met één zitting per week. Lees ook: 60 jaar na de Cubaanse revolutie: 'Blijkbaar aanvaardt Europa dat Cuba een dictatuur is'