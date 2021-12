De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een meerdaagse vergadering van de regerende Arbeiderspartij geopend waarbij 'strategisch en tactisch beleid' wordt besproken. Tijdens de vergadering, die zo'n vier dagen zou kunnen duren, wordt naar verwachting gesproken over de uitnodiging van de Amerikaanse regering om opnieuw te onderhandelen over het nucleaire arsenaal van Noord-Korea.

Toen Donald Trump president was van de VS onderhandelde hij met Kim over ontmanteling van Noord-Korea's nucleaire wapens, maar die gesprekken liepen in 2019 stuk. Kim heeft sindsdien weinig interesse getoond in het hervatten van de onderhandelingen. Zo testte Noord-Korea nieuwe langeafstandsraketten die met een kernkop kunnen worden uitgerust en die de Amerikaanse bondgenoten Zuid-Korea en (grote delen van) Japan kunnen bereiken.

De Amerikaanse regering voert de laatste tijd de druk op Noord-Korea op, onder meer door sancties op te leggen aan Noord-Koreaanse personen en organisaties vanwege betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen.

