In Israël heeft de kleine coalitiepartner Verenigde Arabische Lijst - ook wel Ra'am - zondagavond zijn steun voor de regering van premier Naftali Bennett 'opgeschort', 'bevroren', in verband met de rellen op de Tempelberg in Jeruzalem.

De Tempelberg ligt in Oost-Jeruzalem, het door Israël sinds 1967 bezette Palestijnse deel van de stad, en is zowel voor islamitische als joodse gelovigen een belangrijke plaats. De voorbije dagen kwam het er tot rellen tussen de Israëlische ordediensten en Palestijnse demonstranten. Daarbij raakten vrijdag meer dan 150 Palestijnen gewond en zondag een twintigtal.

In een mededeling zeggen Ra'am en de vier parlementsleden van de partij dat ze hun steun voor de coalitie 'opschorten' wegens het hardhandige optreden van de politie. Dat heeft niet meteen gevolgen voor de regering van Bennett, aangezien de Knesset tot 5 mei in reces is, maar 'als de regering haar arbitraire maatregelen voortzet, zullen we collectief ons ontslag indienen', waarschuwen ze wel. Bennett volgde Benjamin Netanyahu in juni op als eerste minister. Zijn coalitie bestaat uit linkse, rechtse en centrumpartijen, en dus ook uit Ra'am. Het is de eerste Arabische formatie die een Israëlische regering steunt.

De opschorting van de steun van Ra'am komt kort nadat de regering de steun van een parlementslid verloor en daarmee haar meerderheid in de Knesset. Voor de beslissing van Ra'am werd de regering nog door 60 van de 120 parlementsleden gesteund.

