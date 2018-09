Aquarius op weg naar Marseille, Parijs zoekt 'Europese oplossing'

Frankrijk zegt een 'Europese oplossing' te zoeken volgens het principe van 'dichtstbijzijnde veilige haven', zo meldt het kantoor van de Franse premier.'De enige bestemming die vandaag mogelijk is, is Marseille', zei Frederic Penard, aangezien de Aquarius niet langer onder Panamese vlag mag varen.

Het zou ongeveer vier dagen duren vooraleer het schip Frankrijk kan bereiken, zei de Franse voorzitter van de ngo, Francis Vallat. 'We hebben andere landen verwittigd maar we kunnen ons moeilijk voorstellen dat Frankrijk kan weigeren, rekening houdend met de humanitaire situatie', voegde Vallat eraan toe. Zonder vooruit te lopen op het antwoord, verzekerde hij dat de autoriteiten hen nooit 'ervan hebben weerhouden om naar Marseille te gaan'. Ondanks de dreigementen van Panama over het ontvlaggen van het schip, zei Penard dat de organisatie vastberaden is om de Aquarius weer te laten vertrekken.

'Dit is ongehoord en op zichzelf een schandaal', zei Vallat, die Panama vroeg om op de beslissing terug te komen. Sinds het begin van de crisis door de sluiting van de Italiaanse havens voor migranten, heeft Frankrijk nooit toegestaan dat humanitaire schepen aanmeren, aldus het kantoor van de premier.

Parijs oordeelt dat volgens het maritiem recht, de schipbreukelingen moeten ontschepen in de dichtstbijzijnde veilige haven. In juni ontstond er ook al eens een diplomatieke crisis over de Aquarius, toen hij in Spanje moest aanmeren nadat Italië en Malta de boot niet wilden laten aanmeren. In augustus herhaalde het scenario zich nog eens voor 141 migranten die aanmeerden in Malta.