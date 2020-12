'Dat is absoluut niet genoeg'. Dat was de eerste reactie van klimaatactiviste Anuna De Wever op het Europese klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen. Wel waardeert ze de in haar ogen verbeterde Belgische houding. Eerder had Groen-voorzitster Meyrem Almaci zich wel tevreden getoond.

Anuna De Wever deed haar uitspraken tijdens een Youth For Climate-actie aan het Atomium.

De Europese ambitieverhoging is 'absoluut niet genoeg' vindt Anuna De Wever. In een video-interview met Belga legt ze uit waarom: 'Als we niet willen dat de planeet met anderhalve graad opwarmt, moet het een uitstootvermindering van 75 procent of 80 procent zijn.'

Ze vindt wel dat de houding van de Belgische regering wat klimaatambitie betreft, verbeterd is. Over Alexander De Croo die de Europese klimaatdoelstellingen steunde, zegt ze: 'Ik ben heel blij om te zien dat er dingen aan het bewegen zijn. Vroeger nam België zelfs niet zijn verantwoordelijkheid om Europa nog maar te volgen, nu zijn we toch al op dat punt geraakt. Nu moet België ook nog zijn beleid daaraan aanpassen'.

'België niet langer de fossiel'

Groen-voorzitster Meyrem Almaci reageerde wel positief op de klimaatdoelstellingen die de Europese leiders vrijdagochtend overeenkwamen. Dat ook België zich achter het ambitieniveau schaart, stemt haar tevreden. 'Het betekent dat we echt kiezen voor de toekomst'.

'Nu gaat de schop echt in de grond. Met stevige investeringsbudgetten zullen we allen samen werken aan een duurzaam herstel van ons land en onze planeet', zei ze. 'Dat betekent ook een pak nieuwe toekomstgerichte jobs.' Almaci is vooral blij dat België en dus ook Vlaanderen zich achter de Europese klimaatambities schaarde. 'Met Groen en Ecolo in de regering en met klimaatminister Khattabi (Ecolo, red.) zal België niet langer de fossiel van de dag zijn op de klimaattoppen, maar mee de weg vooruit wijzen. Een mooier kerst- en nieuwjaarsgeschenk kon ik mij niet inbeelden.'

Premier Alexander De Croo was naar de Europese top getrokken met twee Vlaamse voorwaarden aan het klimaatengagement. De Vlaamse regering wilde enkel haar fiat geven als de Europese Raad expliciet zou aangeven dat er rekening zou worden gehouden met de kostenefficiëntie van de klimaatmaatregelen en met internationale flexibiliteit. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bleven die garanties echter uit. 'Geen goede zaak', tweette ze vrijdagochtend. Premier De Croo zei dan weer dat beide principes wel degelijk werden verankerd in het akkoord.

