De verkiezingen die op 7 november plaatsvinden in Nicaragua "hebben alle geloofwaardigheid verloren". Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zaterdag verklaard.

Blinken hekelt de 'autocratische' manoeuvres die president Daniel Ortega heeft uitgevoerd om zijn politieke tegenstanders buitenspel te zetten. 'De Verenigde Staten beschouwen de meest recente niet-democratische, autoritaire acties - die werden ingegeven door Ortega's angst voor een verkiezingsnederlaag - als de genadeslag voor de vooruitzichten op vrije en eerlijke verkiezingen in Nicaragua', zo stelde Blinken in een verklaring. 'Dit verkiezingsproces, en de uiteindelijke resultaten, hebben alle geloofwaardigheid verloren.'

Oppositie uitgesloten

De Nicaraguaanse kiesraad had vrijdag beslist om de Burgerpartij voor de Vrijheid (CxL) uit te sluiten van de komende verkiezingen. De rechts-liberale partij is de belangrijkste oppositiepartij tegen president Daniel Ortega, die een vierde opeenvolgende ambtstermijn nastreeft. De kiesraad had de voorbije maanden ook al twee andere oppositiepartijen buitenspel gezet. Ettelijke tegenkandidaten voor het presidentschap werden gearresteerd, waardoor ze officieel niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen.

De 75-jarige president Daniel Ortega, een gewezen sandinistische guerrillero, en zijn 70-jarige vrouw en vicepresidente Rosario Murillo, lijken nu geen ernstige tegenkandidaten meer te hebben bij de komende verkiezingen.

Op 7 november vinden zowel presidents- als parlementsverkiezingen plaats in Nicaragua.

