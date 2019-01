Antiterreureenheden onderzoeken steekpartij in station Manchester

In Victoria station in Manchester, in het noorden van Engeland, zijn maandagavond drie mensen gewond geraakt door messteken. Eén van de gewonden is een politieman, de andere slachtoffers zijn een man en vrouw van rond de 60 jaar. De vermoedelijke dader werd opgepakt, een getuige meldde dat hij meermaals 'Allah' schreeuwde en refereerde naar de bombardementen van het Westen. De antiterreureenheden hebben het onderzoek in handen genomen.