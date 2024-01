Anthony Scaramucci, ex-woordvoerder van Trump: ‘Hij wordt geen president’

In 2017 stond Anthony Scaramucci heel even in het centrum van de aandacht. Na welgeteld elf dagen in dienst werd hij ontslagen als woordvoerder van toenmalig president Donald Trump, nadat hij in een interview zijn collega’s in het Witte Huis de huid vol had gescholden. Sindsdien is Scaramucci opnieuw aan de slag als investeerder in Skybridge Capital, het hedgefonds dat hij heeft opgericht.

Ook vandaag neemt The Mooch (letterlijk: de uitvreter), zoals hij zichzelf indertijd in de markt zette, geen blad voor de mond. Hij is te laat voor onze afspraak in een hotel in Davos, waar het Wereld Economisch Forum plaatsvindt. Gelukkig steekt hij vrijwel onmiddellijk van wal: ‘Trump heeft de voorverkiezingen in Iowa gewonnen. Toch denk ik niet dat hij de volgende president van de Verenigde Staten wordt.’

Waarom bent u daar zo zeker van?

Anthony Scaramucci: Ten eerste gelooft iedereen hier in Davos dat hij het haalt, en de meerderheid heeft het altijd mis. Ten tweede: de wielen van justitie malen langzaam, maar ze bewegen wel. Ik denk dat het ministerie van Justitie hem in april of mei hard zal aanpakken. En ten derde: zelfs als Trump erin slaagt de Republikeinse presidentskandidaat te worden, zal Joe Biden hem een pak voor de broek geven.

Pardon?

Scaramucci: Trump is geliefd bij een kleine groep mensen die geloven in fascisme en witte suprematie, maar de rest van de Amerikanen haat hem. De Verenigde Staten zijn nu een ander land dan tijdens de verkiezingsjaren 2016 of 2020. De Amerikaanse mozaïek is van kleur veranderd: ze is zwarter en bruiner geworden. En die mensen houden niet van Trump.

Wat gebeurt er als Trump toch de verkiezingen wint?

Scaramucci: Als Trump verkozen wordt, zal hij de Amerikaanse instellingen en democratie onder druk zetten. Hij wil een dictator zijn. Hij zal de macht van het overheidsapparaat uitbreiden en het ministerie van Justitie gebruiken om zijn vijanden te vervolgen. Dat is gevaarlijk voor de Verenigde Staten.

Waarom laten de Republikeinen Trump daarmee wegkomen?

Scaramucci: Omdat ze geen ruggengraat hebben. Ze willen niet eindigen zoals Liz Cheney of Adam Kinzinger (kritische Republikeinen die verslagen werden door Trumpaanhangers, nvdr).

Acht u het mogelijk dat Trump in de voorverkiezingen verslagen wordt?

Scaramucci: Het probleem met Trumps Republikeinse tegenstanders is dat ze denken als politici. Weet u wie de grootste groep kiezers in de VS is? De niet-stemmers! Politici die denken als ondernemers zien hen als een nieuwe markt die aangeboord moet worden. Barack Obama is er destijds in geslaagd om niet-stemmers voor zich te winnen. Maar Nikki Haley wil dat niet. Zij wil vechten tegen Trump en zijn aanhangers. Ik weet niet hoe dat kan werken.

Wat zou een nieuwe verkiezingsoverwinning van Trump betekenen voor Europa?

Scaramucci: Dat zou een enorm probleem zijn. Hij haat de NAVO en zou die het liefst afschaffen. Hij houdt van Vladimir Poetin. Maar ik ga ervan uit dat hij zal worden tegengehouden.

U bent de geschiedenis ingegaan omdat u al na elf dagen uw baan als woordvoerder van Trump verloor. Wordt u nog vaak herinnerd aan uw trauma?

Scaramucci: Ik ben op dag één al van dat trauma verlost geraakt. Waarom zou ik me daar druk over maken? Mediadruk werkt enkel als je jezelf er iets van aantrekt. Denkt u dat u op een dag dood gaat?

Dood gaan we allemaal.

Scaramucci: Ontspan u dan! Niemand van ons komt hier levend uit. Toen ik ontslagen werd, vertrok ik naar Italië, bestelde er een stuk pizza en een fles rode wijn. In Italië snap je dat niets anders ertoe doet.

U boert ondertussen goed, weg van de politiek.

Scaramucci: Ja, ik heb zwaar geïnvesteerd in cryptomunten. Ons hoofdfonds bij SkyBridge is in 2023 ongeveer 36 procent in waarde gestegen, en ons cryptofonds zelfs 136 procent. Dat was het beste jaar dat ik ooit heb gehad. Ik denk dat de trend op de cryptomarkt zal doorzetten. Ik zal op grote schaal blijven investeren. Ik zie geen reden waarom de bitcoinprijs de komende 18 maanden niet tot 170.000 dollar zou stijgen.

Hebt u er ooit over gedacht om terug te keren naar de politiek?

Scaramucci: Daar heb ik nu een te goed leven voor. Weet u, ik moet thuis ook herkozen worden. De laatste keer dat ik in de politiek ging, vroeg mijn vrouw bijna de echtscheiding aan. Het is het gewoon niet waard. Politiek maakt mensen gek. Je kunt er maar beter mee oppassen.