Annegret Kramp-Karrenbauer volgt Angela Merkel op als voorzitter van CDU

Op een partijeenbijeenkomst in Hamburg haalde Kramp-Karrenbauer het in een tweede stemronde van de vroegere fractieleider Friedrich Merz. Ze kreeg 517 van de 999 uitgebrachte stemmen terwijl ze er 500 nodig had. In een eerste stemronde viel Gezondheidsminister Jens Spahn af als voorzitter van de CDU.