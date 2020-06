Turkije en Rusland zullen de gesprekken over een wapenstilstand in Libië voortzetten, ook al is een bezoek van twee Russische ministers zondag in Istanboel niet doorgegaan. Dat heeft het hoofd van de Turkse diplomatie maandag bevestigd.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergueï Lavrov en zijn collega van Defensie Sergueï Choïgou werden zondag in Istanboel verwacht, zoals een akkoord tussen presidenten Tayyip Erdogan en Vladimir Poetin stipuleerde. Het bezoek viel echter op het laatste ogenblik in het water. Volgens Turkse media omdat tussen beide landen, die tegengestelde kampen in Libië steunen, een kink in de kabel was.

Maar het hoofd van de Turkse diplomatie sprak die berichten maandag tegen. 'We hebben beslist dat het beter is om in dit stadium de gesprekken op een technisch niveau verder te zetten', zei Mevlut Cavusoglu, die benadrukte dat er tussen Russen en Turken geen onenigheid is over de 'fundamentele principes'. Turkije steunt in het Libisch conflict de eenheidsregering (GNA) van Fayez al-Sarraj, die ook de Verenigde Naties erkent. De GNA staat tegenover dissidente troepen van maarschalk Khalifa Haftar, die kunnen rekenen op steun van Rusland, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergueï Lavrov en zijn collega van Defensie Sergueï Choïgou werden zondag in Istanboel verwacht, zoals een akkoord tussen presidenten Tayyip Erdogan en Vladimir Poetin stipuleerde. Het bezoek viel echter op het laatste ogenblik in het water. Volgens Turkse media omdat tussen beide landen, die tegengestelde kampen in Libië steunen, een kink in de kabel was. Maar het hoofd van de Turkse diplomatie sprak die berichten maandag tegen. 'We hebben beslist dat het beter is om in dit stadium de gesprekken op een technisch niveau verder te zetten', zei Mevlut Cavusoglu, die benadrukte dat er tussen Russen en Turken geen onenigheid is over de 'fundamentele principes'. Turkije steunt in het Libisch conflict de eenheidsregering (GNA) van Fayez al-Sarraj, die ook de Verenigde Naties erkent. De GNA staat tegenover dissidente troepen van maarschalk Khalifa Haftar, die kunnen rekenen op steun van Rusland, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten.