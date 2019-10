Turkije heeft maandag in heftige bewoordingen de kritiek van de Europese Unie op zijn offensief in Syrië van de hand gewezen en verwijt Brussel een 'benadering die terroristen beschermt'

'Het feit dat de Europese Unie een benadering toepast die terroristische elementen beschermt is onaanvaardbaar', zo heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu in een communiqué gezegd.

'Gezien deze zowel onwettige als bevooroordeelde houding zullen wij onze samenwerking met de Europese Unie op sommige domeinen ernstig opnieuw bekijken', voegde de bewindsman er zonder verdere details aan toe.

Intussen gaat de oorlog in Noord-Syrië onverminderd door. Door het Turkse offensief in Syrië zijn minstens 160.000 mensen ontheemd geraakt. Dat meldt Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, maandag in een persbericht. Hij roept op tot een onmiddellijke de-escalatie. Guterres vraagt alle partijen hun problemen op vreedzame manier op te lossen. Hij wil ook dat ze 'een maximale terughoudendheid' in acht nemen en dat elke militaire operatie burgers ontziet.

Humanitaire hulpverleners van het Wereldvoedselprogramma hebben in het noorden van Syrië voedselpakketten uitgedeeld aan 70.000 mensen. Dat meldt de organisatie maandag. Het Wereldvoedselprogramma heeft de strijdende partijen gevraagd de aanvoerroutes voor de hulp te vrijwaren.