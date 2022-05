Angelina Jolie bezoekt slachtoffers in Oekraïense stad Lviv (video)

Een luchtalarm, selfies met kinderen en medisch personeel en een grappige koffie. De Amerikaanse actrice Angelina Jolie is gespot in Oekraïne, waar ze een bezoek bracht aan de stad Lviv.

Jolie heeft jarenlang gewerkt als speciaal gezant voor het VN-vluchtelingenagentschap. In het westen van Oekraïne heeft ze vluchtelingen gesproken en onder andere kinderen in een ziekenhuis bezocht.

Tijdens haar bezoek kreeg de actrice in elk geval een voorsmaak van de oorlog. Lviv, in het westen van Oekraïne, kwam ook al onder aanval te liggen van het Russische leger. Eerder deze maand vielen in de stad zeven doden bij een raketaanval.

Op deze video weerklinkt een erg akelige klank van een luchtalarm in de buurt van het treinstation van Lviv. Jolie en haar crew en Oekraïense begeleiding zoeken dekking.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Op andere foto’s is te zien hoe de actrice kinderen in de armen neemt en selfies met medisch personeel maakt.

Angelina Jolie met Oekraïense kinderen in Lviv op 30 april 2022. © Reuters

De Oekraïense Maya Pidhorodetska, die een video op Facebook postte van Jolie in een plaatselijke coffeeshop, zette als bijschrift: ‘Niks speciaal. Dit is simpelweg Lviv. Ik ging gewoon een koffie halen. Dat is alleen maar Angelina Jolie. Oekraïne wordt gesteund door de hele wereld.’