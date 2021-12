Angela Merkel, die zestien jaar lang de teugels van Duitsland in handen had, wijdt zich aan haar politieke memoires, die haar belangrijkste beslissingen moeten toelichten. Dat heeft haar naaste adviseur Beate Baumann vrijdag onthuld.

De adviseur werkt samen met de ex-kanselier aan het project.

'De kanselier wil niet haar hele leven vertellen. Ze wil haar voornaamste politieke beslissingen in haar eigen woorden uitleggen, ook door naar haar levenspad te verwijzen', zegt Baumann in het weekblad Der Spiegel. Zij was bureauchef van Merkel van 2005 tot aan het vertrek van de kanselier woensdag.

De twee vrouwen, die sinds bijna 30 jaar samenwerken, schrijven samen aan het boek, waarvoor nog geen uitgever gekozen is. Het project zou volgens de raadgeefster twee tot drie jaar duren.

'Zonder ghostwriter'

De politieke memoires zullen wel degelijk van de hand van Merkel en Baumann zijn. 'De kanselier en ik zijn er zeker van: als we dit boek schrijven, doen we het alleen, anders gezegd zonder ghostwriter, zonder historicus, zonder journalist'. Merkel (67) gaf woensdag de fakkel door aan de nieuwe bondskanselier, Olaf Scholz. Ze sloot tot dusver elke nieuwe politieke verantwoordelijkheid uit, ook op Europees niveau. Ze wil nu eerst een pauze inlassen, na een politieke carrière van 30 jaar.

